В Саратовской области санаторно-оздоровительный лагерь «Синяя птица» в Вольском районе проверят на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает новостной портал «Вольск-ру».

Напомним, 11 июня жители Балакова навестили сына и увидели у него на лице цифру 1282. Воспитатель объяснила, это была игра. Эти цифры означали номер отряда, комнаты и кровати, и нужны были чтобы дети писали друг другу письма.

После этого в чат от вожатых 10-го отряда пришли сообщения с фотографиями накрашенных мальчиков. На них были розовые тени и лак красного цвета на ногтях. В подписи говорилось, что ребята модничают.

Директор санатория «Синяя птица» Елена Капленкова рассказала, что это тоже часть игры. Воспитатели должны проводить конкурсы, викторины и квесты, чтобы детям было интересно в лагере. Однако нашлись те, кто решил, что такая организация досуга пропагандирует детям ЛГБТ-движение. По словам заявителей, такие детские игры противоречат Конституции РФ.

Мнения жителей Саратовской области разделились. Пока одна часть негодует, другие вспоминают, что и в их детстве проходили подобные «переодевашки», которые никак не сказались на их психологическом здоровье.

Некоторые люди также обращают внимание а то, что в детских лагерях Саратовской области существуют более серьезные проблемы, к примеру, поставка некачественных продуктов.