Сегодня, 8 июня, в аккаунте администрации Энгельса в соцсети Instagram появилась видеозапись издевательства над животными.

Оказалось, что двое девушек выпили и решили поиздеваться над животным. Одна из них держала кота, а вторая начала лить ему на морду пиво. В итоге жидкость оказалась во рту и глазах животного, оно пыталось вырваться. Кота отпустили на волю только по окончанию экзекуции.

Эта запись оказалась в популярной соцсети TikTok. Девушки указали к своему видео, что они не живодерки и не издеваются над котом. Интернет-издание «Новости Саратова» не может его опубликовать по этическим соображениям.

— Надеемся, что родители узнают своих …. И вправят им мозги, пока совсем не поздно, хотя, может поздно. Заявление и дальнейшие характеристики в учебные заведения, вам обеспечены, — указали чиновники в своем аккаунте.

И обратились к прокуратуре региона и сообществам зоозащитников — lis_help_animals и «Хвостатый дом 64».

В комментариях местные жители сошлись во мнении, что следует наказать девушек.