В Саратовской области планируются продлить поддержку по оплате капремонта и коммунальных услуг для инвалидов. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили на заседании по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики регионального парламента.

В областном законопроекте предлагается предоставить данную поддержку без подачи соответствующего заявления. Ее смогут получить дети-инвалиды, инвалиды, граждане старше 70 лет, которые проживают в семье с инвалидами (первой и второй группы).

В настоящее время на учете в органах социальной защиты состоят 62385 инвалидов

и 3977 семей с детьми-инвалидами, а также 166 граждан старше 70 лет.