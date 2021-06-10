Вчера вечером, 9 июня, в минжкх Саратовской области чиновники провели встречу с детьми-сиротами, которым полагается жилье. Об этом сообщил вице-председатель правительства региона Роман Бусаргин.

По состоянию на 1 июня таковых 5,146 тысячи человек. Из-за недостаточного финансирования в прошлые годы в регионе образовалась очередь среди этой категории получателей. В этом году было предусмотрено более 780 миллионов рублей на покупку квартир для детей-сирот.

— Благодаря поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина нашей области выделено более полумиллиарда рублей. По решению губернатора Валерия Радаева из регионального бюджета на эти цели выделено еще 350 миллионов рублей. Итого в 2021 году будет направлено более 1,7 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить жильем 1400 детей-сирот. Поставлена задача – в ближайшие три года решить проблему очередности, — отметил чиновник.

И добавил, что на заседании облдумы приняли новый закон. Согласно которому дети-сироты, которым исполнилось 25 лет, смогут получить вместо готовой квартиры сертификат на покупку жилья в пределах Саратовской области. Многие из них уже создали семьи, обзавелись детьми. Вместе с сертификатом можно будет использовать личные накопления, материнский капитал или заемные средства. При этом порядок приобретения жилья будет контролироваться комиссией.

Следующая встреча пройдет в начале июля. Сотрудники минстроя получили поручение к этому времени разработать порядок выдачи сертификатов на покупку жилья.