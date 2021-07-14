В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались еще 11 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало семерых женщин и четырех мужчин в возрасте от 33 до 85 лет.

Общее число смертей от новой инфекции в регионе достигло 1,508 тысячи человек.

Напомним, на сегодняшний день в Саратовской области зарегистрировано еще 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 68,954 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 64,717 тысячи человек, за сутки — 241.