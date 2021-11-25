В Саратовской области на 25 ноября еще 23 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 12 женщин и 11 мужчин в возрасте от 61 до 85 лет.

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