Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области еще 23 человека скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области еще 23 человека скончались от коронавируса По Новости Саратова - 25.11.2021 50 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области на 25 ноября еще 23 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 12 женщин и 11 мужчин в возрасте от 61 до 85 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Из бюджета Саратовской области на охрану облдумы потратят больше 4 млн рублей Житель Саратовской области обманул россиян на 125 тысяч рублей Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Из бюджета Саратовской области на охрану облдумы потратят больше 4 млн... Новости Саратова - 25.11.2021 0 На сайте госзакупок появилась информация, что саратовская областная дума объявила электронный аукцион на оказание услуг вооруженной охраны своего здания и прилегающей территории. Источником финансирования выступят... Житель Саратовской области обманул россиян на 125 тысяч рублей 25.11.2021 Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое 25.11.2021 В Саратовской области еще 23 человека скончались от коронавируса 25.11.2021 Вольский мошенник «заманивал» своих жертв дорогим телефоном 25.11.2021