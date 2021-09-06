Сегодня, 6 сентября, в Саратовской области насчитывается 239 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Саратове насчитывается 107 новых заболевших. В Энгельсском районе — 37. Балаковский район насчитывает 15 новых заболевших, Балашовский — 13, Ершовский — восемь, Калининский — семь, Вольский и Пугачевский — по шесть.

Лысогорский район насчитывает четыре новых случая заражения, Красноармейский, Озинский, Татищевский — по три, Дергачевский, Краснокутский, Новоузенский, Перелюбский, Романовский, Самойловский, Турковский, Федоровский по два, Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Марксовский, Ртищевский, Саратовский районы и поселок Светлый — по одному заболевшему человеку.

Признаки ОРВИ обнаружены у 149 человек, у 88 пневмония, два человека с бессимптомным течением.