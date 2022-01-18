Сегодня, 18 января, на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса со главе с губернатором Саратовской области Валерией Радаевым обсудили ситуацию с омикроном.

-Несмотря на то, что в области пока не зафиксировано ни одного случая нового штамма, медицинские учреждения, амбулаторное звено должны быть в полной готовности. Как показывает практика других стран, доля госпитализаций заболевших омикроном в разы меньше. Но учитывая высокую контагиозность, нужно иметь стабильный коечный фонд,-отметил глава региона.

Он отметил, что при омикроне основная нагрузка ложится на первичное звено, на поликлиники. Поэтому в помощь участковым врачам в кратчайшие сроки необходимо сформировать систему бесконтактного ведения больных через цифровые сервисы с соответствующими методическими указаниями для всех учреждений.