Еще три дороги в ближайшее время перейдут на федеральный уровень. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с местными жителями.

Это касается дорог: Саратов-Балтай, Северный и Южный подходы к аэропорту «Гагарин».

Отметим, при поддержке Володина за несколько лет удалось проделать огромную работу: самые загруженные, протяженные и разбитые трассы были переданы на федеральный уровень.

Это дороги Саратов-Озинки; Саратов-Алгай; Саратов-Балашов; Саратов-Ртищево-Тамбов; Ртищево-Аркадак-Балашов-Самойловка; Волгоград-Саратов-Сызрань; Саратов-Петровск-Пенза; от границы Волгограда-Ровное-Энгельс-Балаково-Ивантеевка.

После передачи дорог на федеральный уровень регион существенно экономит на содержании и ремонте. А значит, есть возможность отремонтировать больше городских и межрайонных дорог в Саратовской области.