В Саратовской области нашли новую инфекцию у 126 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе выросло до 4,606 тысячи человек. Выздоровело с начала эпидемии 2,052 тысячи человек, за сутки — 38.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 33, Балаковский район — 20, Энгельсский — 13, Краснопартизанский — 10,Балашовский — девять, Федоровский — четыре, Аркадакский, Марксовский и Ртищевский — по три, Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Краснокутский, Ровенский, Самойловский, Саратовский, Татищевский и Турковский — по два, Дергачевский, Ивантеевский, Красноармейский. Новобурасский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Романовский и Хвалынский — по одному.