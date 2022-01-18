Сеть государственных аптек региона будет базироваться в фельдшерско-акушерских пунктах.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил на координационном совете, что это особенно актуально для отдаленных территорий, где нет альтернативы.

Вопросом открытия аптек минздрав области займется в срочном порядке и в самые сжатые сроки.

Глава области поручил министру здравоохранения сформировать дорожную карту и продумать решения по повышению квалификации фельдшеров с целью реализации лекарств

— Проект с госаптеками призван упорядочить ценовую политику, повысить доступность жизненно важных препаратов, — отметил Радаев.

Уточняется, что первые госаптеки в Саратовской области откроются уже на следующей неделе.