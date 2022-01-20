Представители полпредства Президента РФ в ПФО приняли участие в заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов».

О важности проведения данной работы высказался заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Игорь Буренков.

— Инициатива Совета Федерации по системному мониторингу запуска новой системы обращения с отходами I-II классов в федеральных округах очень полезна. ПФО стал ключевым федеральным округом, где создается сеть экотехнопарков для глубинной переработки отходов с получением продуктов рециклинга. Соглашения федерального экологического оператора с региональными органами исполнительной власти заключили уже 9 регионов ПФО, — отметил он.

Успешно прошли тестовые испытания и в декабре 2021 года была введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК). На данный момент в ней зарегистрировалось уже порядка 2 тысяч компаний.

Саратовская область также вводит новую систему обращения с отходами, которая станет единой платформой для экологически безопасного управления всей цепочкой промышленных отходов. Основные предприятия – отходообразователи отходов I и II классов опасности, включая Саратовского регионального оператора, проинформированы о введении в эксплуатацию ФГИС ОПВК с 1 марта 2022 года.

ПФО стал ключевым федеральным округом, где создается сеть экотехнопарков для глубинной переработки отходов с получением продуктов рециклинга. По мнению Игоря Буренкова, необходимо продолжить вести правильную просветительскую работу с населением.

— По инициативе аппарата полномочного представителя и Федерального экологического оператора в трех регионах округа, где создаются экотехнопарки (Удмуртия, Кировская и Саратовская области), на протяжении последних двух лет реализуется сводный годовой план мероприятий по информационно-разъяснительной работе, — подчеркнул он.

Как отметила профессор, заведующий кафедрой «Экология и техносферная безопасность» СГТУ им. Гагарина Ю.А. Елена Тихомирова, для региона проблема утилизации и переработки опасных отходов очень важна прежде всего для обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни населения и снижения экологических рисков от стихийных свалок таких отходов.

В Саратовской области после успешного прохождения государственной экспертизы, в том числе экологической реализуется проект строительства Экотехнопарка «Михайловский» в Краснопартизанском районе (бывший завод УХО в поселке Горный передан в ведение Федерального экологического оператора 25 января 2021 года).

По мнению Елены Тихомировой, большое значение вопросам экопросвещения населения области уделяется в рамках ежегодного (в 2021 году уже 3-го) научно-общественного форума «Экологический форсайт», экспертных сессий, конкурсов молодежных проектов, заседаний комиссии по экологии Общественной палаты области и Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии, при подготовке кадров нового поколения для создающейся новой отрасли промышленности по рециклингу отходов, в том числе реализации пилотного проекта «менделеевские классы».