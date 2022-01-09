Нацпроект «Демография» позволит осуществить в регионе более 1000 процедур ЭКО в 2022 году.

Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, планируются мероприятия по повышению рождаемости с использованием новых технологий, в том числе экстракорпоральное оплодотворение.

Планируется, что за пять лет реализации национального проекта с 2019 по 2024 годы родителями смогут стать около 6,4 тыс. бесплодных пар, которым сделают ЭКО.

По показаниям врачей и при заключении медицинской комиссии данная процедура будет проводиться по полису ОМС как в государственных, так и в частных клиниках Саратовской области.