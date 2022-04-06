В Саратовской области хотят ввести штрафы для граждан за выход на лед водоемов во время действия установленного запрета на подобные действия.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение областной думы правительством Саратовской области.

Сейчас саратовцев могут штрафовать на 2500 рублей только за «выезд на лед водных объектов транспортных средств, за исключением мест, обозначенных знаком безопасности на водных объектах «Переезд по льду разрешен».

Исключение планируется сделать для «амфибийных транспортных средств».

Новый штраф для граждан в 1000 рублей за выход на лед водных объектов в местах, где выставлены знаки «Выход на лед запрещен!», и штраф за аналогичные поступки «в период действия запрета, установленного правовым актом» правительства области и органов МСУ власти хотят закрепить законодательно.

Штрафовать не будут только тех, кто оказывают помощь терпящим бедствие и тонущим.

Законопроект направлен в первую очередь на любителей зимней рыбалки, которые часто рискуют своими жизнями, выходя на тонкий лед и весной.