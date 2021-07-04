В Саратовской области следователи начали проверку по сообщению, размещенному в средствах массовой информации. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, в энгельсскую городскую больницу №1 привезли мужчину лет 50 и оставили лежать в приемном покое на полу. Следователи отмечают, что при этом одна из сотрудниц учреждения перемещала его ногой и сообщила, что на сегодняшний день именно тут и будет его кровать.

Зампред правительства Саратовской области Роман Грибов в своем аккаунте соцсети Instagram заявлял, что будет требовать «увольнения заведующего приемным покоем Тусеева А.В. и заместителя главного врача Грязновой С. А., которые допустили случившееся».

​По данному факту организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются, будет дана объективная юридическая оценка произошедшего.

​По результатам проверки — принято соответствующее процессуальное решение.