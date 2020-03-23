Полиция ищет пропавшую девочку-подростка в Саратовской области.

21 марта около 18:00 Анастасия Лысенко ушла из дома в поселке Красный Октябрь и больше не выходила на связь с близкими.

Последний раз 15-летнюю сельчанку видели в черном зимнем пуховике до колен, черной водолазке, черных джинсах и черных зимних ботинках.

На вид пропавшей 16-17 лет, ростом она около 170 сантиметров, с темными до плеч волосами и карими глазами. На среднем пальце правой руки имеется татуировка в виде креста.

Если вам что-то известно о местонахождении Анастасии Лысенко просим сообщить по телефонам в Саратове: 8(845-2) 99-46-40, 99-46-38, а также по экстренному номеру 02.