В Саратовской области ищут Владимира Девяшина, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

47-летний мужчина ушел из дома деревни Подолина Солнечногорского ГО Московской области 3 марта текущего года. Родственники предполагают, что он может находится в нашем регионе.

Мужчина ростом около 170-172 сантиметра, нормального телосложения. Волосы русые, с залысинами. В чем одет неизвестно. С собой у Владимира черный рюкзак с красным значком — флаг Швейцарии.

Особая примета — гетерохромия.

Если у вас есть информация о местонахождении Владимира Девяшина позвоните по телефонам 8(996) 636-99-24 Медь Лиза или 02.