Начина Софья Сергеевна, 17 лет (2004 г. р.) из Ртишево Саратовской области пропала 14 января 2022 года.

Как сообщили волонтеры группы «Лиза Алерт Саратов», Софья маленького роста — 155 см, нормального телосложения, волосы черные, длиной до плеч.

На момент исчезновение девушка была одета в бежевую короткую куртку, темно-синие джинсы, черные на белой подошве кроссовки, коричневый вязаный снуд.

С собой у пропавшей была черная сумочка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят связаться с поисковиками по телефону: 89372240660.