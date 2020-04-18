В Саратовской области ищут Светлану Чувачеву, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

47-летняя жительница Калининска ушла из дома 30 марта и тех пор о ней ничего не известно.

Женщина ростом примерно 165 сантиметров, нормального телосложения. Волосы темные до плеч, глаза — карие.

Последний раз ее видели в серой олимпийке с зелеными рукавами, черных штанах и черной обуви.

Если вам что-то известно о местонахождении Светланы Чувачевой, сообщите по телефону 8(927) 150-64-74 Екатерина или электронному номеру 02.