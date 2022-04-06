Жители Саратовской области подали свыше 4,2 тыс. заявок на
догазификацию, из них принято – 2 624, отклонено по причине
несоответствия критериям догазификации – 1 653. В настоящее время
заключено 2390 договоров, из них 900 исполнено до границ участков.
Более 650 домовладений подключены к сетям газоснабжения.
Всего в план-график догазификации в Саратовской области
входят более 5 тысяч домовладений в 374 населенных пунктах.
В рамках догазификации газопровод бесплатно подводится к
границам земельного участка в ранее газифицированных населенных
пунктах. Воспользоваться условиями догазификации могут граждане, у
которых имеется зарегистрированное право собственности на
индивидуальный жилой дом и земельный участок.
Для подключения в рамках догазификации необходимо подать
заявку. Сделать это можно на портале Единого оператора газификации
connectgas.ru, Госуслуг, на официальных сайтах «Газпром
газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз», а также во
всех филиалах и участках газовых компаний.
В области действуют региональные меры социальной
поддержки, в рамках которых льготным категориям граждан
предоставляются выплаты в размере 50 тысяч рублей на возмещение
фактических затрат на догазификацию. Также жители могут
использовать на газификацию дома региональный материнский
капитал.