Жители Саратовской области подали свыше 4,2 тыс. заявок на

догазификацию, из них принято – 2 624, отклонено по причине

несоответствия критериям догазификации – 1 653. В настоящее время

заключено 2390 договоров, из них 900 исполнено до границ участков.

Более 650 домовладений подключены к сетям газоснабжения.

Всего в план-график догазификации в Саратовской области

входят более 5 тысяч домовладений в 374 населенных пунктах.

В рамках догазификации газопровод бесплатно подводится к

границам земельного участка в ранее газифицированных населенных

пунктах. Воспользоваться условиями догазификации могут граждане, у

которых имеется зарегистрированное право собственности на

индивидуальный жилой дом и земельный участок.

Для подключения в рамках догазификации необходимо подать

заявку. Сделать это можно на портале Единого оператора газификации

connectgas.ru, Госуслуг, на официальных сайтах «Газпром

газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз», а также во

всех филиалах и участках газовых компаний.

В области действуют региональные меры социальной

поддержки, в рамках которых льготным категориям граждан

предоставляются выплаты в размере 50 тысяч рублей на возмещение

фактических затрат на догазификацию. Также жители могут

использовать на газификацию дома региональный материнский

капитал.