За январь-февраль текущего года на дорогах Саратовской области произошло 30 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Такую статистику приводит региональная Госавтоинспекция.

По словам сотрудников ведомства, с начала года в авариях пострадали всего 33 ребенка. Они получили травмы различной степени тяжести, и один юный участник дорожного движения погиб.

С участием детей-пассажиров произошло 17 ДТП, в которых 20 детей ранены и один ребенок погиб. Из 17 ДТП в 2 случаях виновниками аварии стали водители транспортных средств, в которых перевозились несовершеннолетние пассажиры.

С участием детей-пешеходов в регионе зарегистрировано 13 ДТП, в которых 13 детей получили ранения. В темное время суток зарегистрировано 3 наезда на юных пешеходов, в которых лишь один ребенок использовал световозвращающие элементы. Из 13 пострадавших детей-пешеходов — 4 находились в сопровождении взрослых.