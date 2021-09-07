В Саратовской области 9,7 тысячи местных жителей получат новое жилье по программе расселения из 375 аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Речь идет о 4,307 тысячи квартир площадью в 149,7 тысячи квадратных метров. Полностью мероприятия по переселению завершены в пяти районах, а всего для реализации программы строится 26 домов.

В микрорайоне «Городские просторы» возводят 13 домов, где выделят 836 квартир для переселенцев из старых многоэтажек. Кроме того, предусмотрено строительство в микрорайоне поликлиники для взрослых на 250 посещений в сутки и для детей — на 150 посещений, двух детских садов и разнообразных площадок для игр, спорта и прогулок. Планируется обустроить сквер и парковую зоны для жителей квартала.

А еще в центре города благоустраивают сквер Вавилова, в прошлом году были завершены работы на площади Кирова.