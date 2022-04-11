По состоянию на сегодня, утро 11 апреля, в регионе зафиксированы подтопления 10 низководных мостов и 3 участка дорог. Продолжают работу 5 лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском и Ивантеевском районах. Об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Самый значительный подъем воды за сутки наблюдается на реке Большой Иргиз в Пугачевском районе — на 66 см. В некоторых водоемах уровень воды начал снижаться: р. Аткара в Аткарском районе (-10 см), река Баланда в Калининском районе (-20 см), река Сердоба в Екатериновском районе (-20 см), река Карай в Романовском районе (-10 см), река Уза в Базарно-Карабулакском районе (-10 см) и другие.

Режим повышенной готовности из-за весеннего половодья по-прежнему действует на территории 9 районов: Аткарский, Балтайский, Дергачевский, Калининский, Новоузенский, Турковский, Самойловский, Петровский и Лысогорский.