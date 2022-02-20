​​В воскресенье 20 февраля в Озинском районе Саратовской области ограничено движение автомобильного транспорта.

К этой мере вынуждены были прибегнуть в связи с резким ухудшением погодных условий на территории Казахстана, — сообщили в областном УГИБДД.

С 10.30 введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей и рейсовых автобусов на участке 583-597 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-298 автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза» Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан.

В этом районе сильная метель и слабая видимость. Мера продлится до улучшения погодных условий, о чем будет сообщено дополнительно.