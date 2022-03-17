По состоянию на 7:00 осадки наблюдаются в 36 районах области. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, из-за сложных погодных условий закрыто движение на 29 региональных дорогах в 6 районах. Кроме того, из-за плохой видимости проезд затруднен еще на 75 участках дорог в 9 районах.

Наиболее сложная ситуация отмечается в Краснокутском и Хвалынском районах, где временно закрыто движение на 10 и 6 участках дорог соответственно.

Из-за ухудшения видимости проезд серьезно затруднен в Озинском, Дергачевском, Ершовском и Федоровском районах.



— Все дорожные и экстренные службы работают круглосуточно в усиленном режиме, в том числе с использованием тяжелой техники, — пишет он.

Минувшей ночью к расчистке дорог привлекались 1159 единиц техники: федеральные трассы — 299 единиц техники, региональные — 390 единиц техники, муниципальные дороги — 470 единиц техники.