В 2020 году сотрудники Саратовской таможни изъяли из незаконного оборота 18,145 тысячи единиц контрафактной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе приволжского таможенного управления.

Речь идет о произведенных в Китае товарах — щетках стеклоочистителя с маркировкой Сhampion, пильных дисков для станка с маркировкой «Атака», инструментов марки «Дело Техники». На них были этикетки, схожие с оригинальными брендами товаров.

Сумма причиненного ущерба правообладателям товарных знаков составила девять миллионов и 240 тысяч рублей.

Возбуждено три дела об административных правонарушениях.





