На 1 сентября вакцинация педагогов и учителей Саратовской области достигла 57 процентов. Это немного меньше обозначенной ранее цифры в 60% привитых учителей, которая необходима для начала очного учебного года. Однако занятия в школах начались.

По данным на 1 сентября вакцинированы 24,691 тысячи педагогов. Мэрия отмечает, что вакцинация по-прежнему не является обязательной процедурой.

В саратовских ВУЗах пока вакцинированы всего 4,427 тысячи студентов. Ранее минобраз сообщил, что к занятиям приступят свыше 17,6 тысяч только студентов-первокурсников, более 10,1 тысяч из них будут обучаться на очных отделениях.