Сегодня, 11 ноября, в Саратовской области обнаружено 645 новых заразившихся коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост зафиксирован в Саратове – 325 человек, Энгельсском районе – 86 человек, Балаковском районе – 40 человек, Балашовском районе – 33 человека, Марксовском районе – 16 человек, 15 в Вольском, 14 в Ртищевском, 13 в Ершовском и 10 в Новоузенском.

Основная масса зараженных — 219 человек, старше 60 лет.

У 145 человек обнаружена пневмония, 493 с признаками ОРВИ. У семи человек болезни протекает бессимптомно.