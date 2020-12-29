В Саратовской области стало известно о 269 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее число заражений в регионе достигло 34,783 тысячи. Выздоровели с начала эпидемии 29,758 тысячи человек.

Новые случаи распределились так: Саратов — 125, Энгельсский район — 29, Балаковский — 19, Вольский — восемь, Балашовский и Петровский — по семь, Федоровский — шесть, Александрово-Гайский, Ершовский, Краснокутский, Лысогорский и Пугачевский — по пять, Духовницкий, Калининский и Турковский — по четрые, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Красноармейский, Новобурасский, Озинский, Романовский, Ртищевский и Саратовский — по три, Аркадакский и Питерский — по два, Перелюбский и Татищевский районы, ЗАТО Светлый — по одному.