В последний день весны в Саратовской области зарегистрировано рекордно высокое число новых заболевших за последнюю неделю. За сутки коронавирус выявлен у 142 человек. Такие данных опубликованы в официальном телеграмм-канале регионального оперштаба.

Больше всего случаев зафиксировано в психоневрологическом интернате в Базарно-Карабулакском районе. Там во время массового обследования сотрудников и проживающих выявлен 101 заболевший.

Общее число зараженных уже 3,078 тысячи человек. Побороли болезнь с начала пандемии 1,158 человек, в том числе пять за сутки.

Из новых инфицированных с пневмонией — 13, с признаками ОРВИ — 45, с бессимптомным течением — 84. Среди детей до 14 лет болеет пятеро, а среди населения старше 60 лет — 41.