В среду, 18 августа, в Саратовской области зарегистрировано 249 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

В Саратове заболело 94 человека. В Энгельсском районе – 30 человек. В Балаковском районе 19 новых случаев заражения, а в Балашовском – 11. Марксовский район насчитывает 10 заболевших, Ершовский – восемь, Калининский, Лысогорский, Озинский, Ртищевский, Турковский — по пять. В Краснопартизанском, Новоузенском, Пугачевском, Татищевском и Федоровском насчитывают по четыре новых случаев заражения, а в Аркадакском, Балтайском, Красноармейском, Краснокутском, Новобурасском, Романовском, Самойловском и поселке Светлый – по три. В Дергачевском и Петровском районах заболели по два человека, и в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Питерском, Хвалынском по одному человеку.

С Пневмонией поступило 80 новых зараженных, 156 с симптомами ОРВИ, и 13 с бессимптомным течением.

На данный момент общее число зараженных на территории Саратовской области составляет 77,666 тысяч человек. За последние сутки выздоровело 253 человека.