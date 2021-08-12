В Саратовской на 12 августа области зарегистрировано 254 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

Из них 96 человек находится непосредственно в Саратове. В Энгельсском районе заболело 33 человека, в Балаковском 20, в Балашовском 11, в Вольском 10. В Пугачевском и Саратовском – по восемь, в Екатериновском и Марксовском — по шесть. Краснопартизанский, Новобурасский, Татищевский насчитывают по пять зараженных, а Калининский, Петровский, Ртищевский, Турковский и поселок Светлый — по четыре. Дергачевский, Новоузенский, Хвалынский — по три, Ровенский, Романовский — по два, Краснокутский, Озинский районы насчитывают по одному заболевшему человеку.

За прошедшие сутки в Саратовской области выздоровело 212 человек.

Общее количество зараженных по области – 70,768 тысяч человек.