В Саратовской области выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

С начала эпидемии в регионе зафиксировано заболевших 3,651 тысячи человек. Выздоровели за эти сутки 85 человек, всего за период пандемии 1,547 тысячи человек.

Из новых случаев 43 человека живут в Саратове, восемь в Балашовском районе, в Энгельсском семь, Марксовском и Озинском — по четыре больных, Вольском, Калининском, Краснокутском, Татищевском, Хвалынском и Пугачевском — по два, Ершовском, Воскресенском, Дергачевском, Романовском, Самойловском, Саратовском, Турковском и в поселке Светлый -по одному.