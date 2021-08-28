Обновилась сводка больных COVID-19 в регионе.
Как сообщили в минздраве Саратовской области, на субботу 28 августа выявлены 238 человек, вновь заболевших коронавирусом.
Таким образом, суммарное количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 80 094 человека.
Излечились с начала пандемии 74 275 человек, за минувшие сутки — 245.
Больше всего заболевших — в Саратове, Энгельсском и Балаковском районах.
Детей до 15 лет с ковидом выявлено 29.
Бессимптомно из всех вновь выявленных болели только 15 пациентов, — следует из сводки инфекционистов.