На сегодня, 2 сентября, в Саратове зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусом.

Инфекция коснулась еще 100 жителей Саратова. В Энгельсском районе заболело 35 жителей, а в Балаковском 12. В Балашовском районе восемь случаев заражения, а в Вольском, Марксовском — по семь. Пугачевский и Ртищевский районы насчитывают по шесть заболевших, Озинский — пять, а Лысогорский и Саратовский — по четыре.

Базарно-Карабулакский, Ершовский, Самойловский, Татищевский и поселок Светлый насчитывают по три заболевших человека. Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Калининский, Краснокутский, Новобурасский, Перелюбский, Ровенский, Романовский, Турковский, Хвалынский — по два. Алгайский, Аркадакский, Аткарский, Балтайский, Екатериновский, Ивантеевский, Красноармейский, Краснопартизанский, Новоузенский, Петровский, Питерский, Советский, Федоровский районы насчитывают по одному заболевшему человеку.

У 94-х инфицированных пневмония, 139 с признаками ОРВИ. У 11 человек болезнь протекает бессимптомно.