На территории Саратовской области зарегистрировано 247 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

В Саратове 100 новых заболевших. В Балаковском районе заболело 20 человек, в Энгельсском – 16. Вольский район насчитывает 14 заболевших, Балашовский – 10, Марксовский – восемь. Лысогорский и Пугачевский районы насчитывают по шесть заболевших. Базарно-Карабулакский, Ершовский, Озинский, Ртищевский — по пять. В Калининском районе четыре новых случая заражения. В Алгайском, Духовницком, Красноармейском, Краснопартизанском, Петровскиом, Саратовском, Советском, Хвалынском — по три. Аркадакский, Балтайский, Воскресенский, Краснокутский, Новобурасский, Новоузенский, Перелюбский, Питерский и Татищевский районы насчитывают по 2 новых заболевших. В Самойловском районе заболел один человек.

Признаки ОРВИ наблюдаются у 165 человек, 76 с пневмонией и шесть человек с бессимптомным течением.

Общее количество заболевших коронавирусом в Саратовской области – 77,913 тысяч человек.