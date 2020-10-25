Заболевание новой коронавирусной инфекцией в минувшие сутки подтверждено у 189 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 19,352 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 12,858 тысячи человек.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове— 101, Балаковском районе — 20, Энгельсском — 19, Дергачевском и Ершовском — по пять, Балашовском, Красноармейском и Саратовском — по четыре, Краснокутском, Питерском и Ртищевском — по три, Александрово-Гайском, Пугачевском и Романовскиом — по два, Балтайском, Вольском, Калининском, Краснопартизанском, Лысогорском, Озинском, Петровском, Советском, Татищевском, Федоровском и Хвалынском районах и ЗАТО Светлый — по одному.

Большинство заболевших – 100 – контактные. У 89 человек источник заражения не выявлен. По клиническому течению болезни у 58 человек признаки пневмонии, с признаками ОРВИ — 99, с бессимптомным течением — 32.