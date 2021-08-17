В Саратовской области на 17 августа зарегистрировано 250 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее число заболевших составило 77,417 тысячи человек, выздоровели 71,867 тысячи человек, за сутки 204.

Новые случаи распределились так: Саратов — 99, Энгельсский район — 32, Балаковский — 16, Балашовский — 13, Вольский — семь, Пугачевский, Ртищевский — по шесть, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Калининский, Марксовский — по пять, Лысогорский, Озинский, Романовский, Татищевский — четыре, Аркадакский, Краснопартизанский, Новобурасский, Самойловский, Советский, Турковский, поселок Светлый — по три, Алгайский, Дергачевский, Ивантеевский, Красноармейский, Краснокутский, Новоузенский — по два, Воскресенский, Саратовский – по одному.