Сегодня, 10 февраля, на брифинге глава минздрава Олег Костин озвучил актуальные цифры по заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

В регионе распространяется омикрон, но и дельта-штамм коронавируса никуда не ушел.

-Опасность осложнений не снимается. Не нужно безалаберно относиться к своему здоровью. Если заболели, нужно лечиться, — призвал Костин.

В регионе развернуто 805 дополнительных коек. Всего развернуто 2373, свободных — 535. На кислородной поддержке 503 человека, на ИВЛ остаются 136 пациентов.