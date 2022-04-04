По данным отделов ЗАГС в Саратовской области мальчики рождаются чаще, чем девочки.

Так, за первый квартал текущего года специалистами зарегистрировано свыше 19,8 тысяч актов гражданского состояния.

С начала года в регионе родилось 4 107 детей. При этом мальчиков по-прежнему рождается больше: 51 % новорожденных мальчики и соответственно 49% – девочки.

В тоже время, по словам ведомтсва, на протяжении нескольких месяцев смертность в регионе снизилась.

По итогам первого квартала количество зарегистрированных актов о смерти сократилось более чем на 7% к аналогичному периоду прошлого года и составило 10 370 актовых записей.