На территории Саратовской области проводится массовая вакцинация сельскохозяйственных животных против ящура. Об этом напомнил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

24 марта в регион поступило более миллиона доз отечественной вакцины. Управление ветеринарии региона приступило к вакцинации и ревакцинации уже на следующий день.

На данный момент иммунизацию прошли 331 600 особей крупного и мелкого рогатого скота, это 59% от общего поголовья в регионе. Мероприятия ветеринарными службами проводятся согласно графику. Вся работа по вакцинации против ящура, включая затраты на расходные материалы для хозяйствующих субъектов проводится бесплатно, за счет средств учреждений региональной ветеринарной службы.

Напомним, ящур относится к довольно серьезным недугам, который представляет опасность не только для животных, но и для человека.