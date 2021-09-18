В Марксовском районе Саратовской области скончалась мать семерых детей.

Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Сейчас семеро детей остались на попечении отца. Вчера, 17 сентября, она навестила мужчину вместе с председателем Совета Отцов.

— 17 сентября 2021 года совместно с председателем Совета Отцов навестили семью молодого отца, потерявшего несколько месяцев назад любимую супругу и заботливую маму семерых ребятишек. Дружная семья, самому младшему из членов которой несколько месяцев, переживает непростой период…привычный жизненный уклад резко поменялся, отец остался один на один со множеством проблем. Старательно оберегая покой и благополучие детей, окружая их теплотой и вниманием, сохраняя целостность семьи,важнейшее звено которой утрачено, он должен заботиться и о целостности дома, под крышей которого они проживают. Прошлая зима из-за сильных морозов существенно ухудшила его состояние: промёрзла одна стена, ураганом повреждена крыша. Отец прикладывает максимум усилий, но оставшись одному охватить все вопросы очень тяжело.

Впервые общаясь с бабушкой этих деток, которая изо всех сил помогает семье своего сына, успокаивал её, плачущую, а сама думала: что делать?? Но теперь, более менее, все вырисовывается. Но конечно, нужны стройматериалы, которые подорожали и руки. Вещи для семьи, тетрадки и портфели собраны. Папа просто золотой. Но в одиночку не справится. Именно поэтому состоялась сегодняшняя поездка. Мы пообщались с детьми, с отцом, наметили фронт работ и приложим максимум усилий, чтобы помочь этой семье. Совет Отцов при Уполномоченном при Президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой и фонд Истоки обещали тоже помочь.

Но до зимы надо успеть помочь покрыть крышу, поэтому надо много всего ещё и главное руки. Кто сможет помочь физически, будем рады, — написала она в своем аккаунте в инстаграм.