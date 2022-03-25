Месячник по благоустройству пройдет с 1 по 29 апреля. Об этом сегодня, 25 марта, объявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он подписал соответствующее распоряжение.

После зимы в порядок будут приводиться дворы, улицы, тротуары, скверы и другие места. Также будут благоустраиваться территории кладбищ и мемориальных комплексов.

Санитарная очистка территории должна касаться не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов. Ответственность за организацию таких работ лежит на министерстве строительства и ЖКХ и органах местного самоуправления, напомнил чиновник.