Детские игровые зоны могут открыться в Саратовской области, сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Он провел встречу с представителями предпринимателей, владеющих детскими игровыми комнатами и парками. В период пандемии им пришлось закрыть свои двери для посетителей. Обсудили возможность возобновления работы таких организаций.

— В текущих экономических условиях бизнесу приходится тяжело, поэтому важен прямой диалог. Предприниматели выразили готовность неукоснительно соблюдать санитарные меры. Представители Роспотребнадзора проверят на местах возможности организаций к работе с посетителями, определят условия, при которых допустимо открытие игровых зон. В приоритете, конечно, здоровье наших жителей, поэтому даже частичное снятие ограничений тщательно анализируется, — написал Роман Бусаргин.