В РФ, том числе и Саратовской области, могут подорожать макароны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Производители обьясняют это дефицитом сортов пшеницы и резким ростом цены на сырье и материалы. Ранее зерно стоило 28 тысяч рублей за тонну, а сейчас почти вдвое больше.

Владелец холдинга «Алтан» Валерий Покорняк пояснил, что это связано с засухой в Канаде и США.

Отметим, что в России нужных для производства сортов вырастает порядка 300 тысяч тонн, в советское время цифры были в пять раз больше.

Сейчас у производителей макарон началась паника, ведь цены нового урожая будут высокие, а пока многие работают на старых запасах.

Они предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Соответствующее обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.