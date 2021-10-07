Сегодня, 7 октября, на очередном брифинге министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал об улучшении ситуации с заражением среди детей. По его словам, дистанционное обучение помогло региону.

Костин напомнил, что две недели назад волна заболеваемости среди детей резко подскочила. Хоть такие меры одобрили не все, они оказались эффективны — в два раза изменилась детская заболеваемость.

—Мы перестали получать тяжело больных детей в стационары. Более легкие формы пошли. И мы вообще настроены на то, чтобы просить эти меры продлить. Для того чтобы сохранить здоровье и детей и родителей, которые с ними контактируют, — сказал Костин.