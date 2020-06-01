Сегодня на ежедневном брифинге о коронавирусе, рассказали появится ли в Саратовской области лекарство от COVID-19.

Первый зам министра здравоохранения саратовской области Станислав Шувалов объяснил, что разработанное лекарство от нового вируса прошло успешно доклинические и клинические испытания. Тестирование показало положительное действие на тяжелобольных новой инфекцией.

-Лекарство не будет продаваться. Как только область получит все необходимые документы на препарат он начнет поступать в госпитали, в которых лечатся от коронавируса. – отметил зам министра.