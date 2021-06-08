Суд признал 34-летнего жителя Ершовского района виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Выяснилось, что вечером 4 августа мужчина поставил на плиту кастрюлю с пищей, а сам пошел в спальню и уснул, потому что был пьян. Соседи увидели дым и вызвали полицию, а также пожарных.

Прибывшие правоохранители разбудили мужчину, что его разозлило. Примерно в 22:20 он взял нож и вышел на лестницу, где встретил 31-летнюю соседку. Между ними возник конфликт из-за вызова правоохранителей. Гражданин начал угрожать ей убийством и размахивал ножом перед лицом.

Та восприняла его слова реально, испугалась за свою жизнь.

После направления уголовного дела в суд обвиняемый скрылся от органов правосудия, объявлен в розыск и задержан в мае 2021 года.

Мужчине дали 136 часов обязательных работ с зачетом в срок наказания 17 дней содержания под стражей.

Приговор в законную силу не вступил.