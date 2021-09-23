Продолжается расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Краснопартизанского района, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

В июле 28-летний молодой человек познакомился с 36-летним мужчиной. Когда он узнал, что у того нет работы и ему негде жить, предложил свою помощь. В тот же день новый знакомый пропал. После его ухода, молодой человек не досчитался четырех тысяч рублей.

14 августа утром он случайно встретил мужчину в заброшенном доме на улице Шехурдина и предъявил ему за это. Тот заверил, что не брал денег. Но обвиняемый ему не поверил и избил его, сначала руками и ногами, а затем еще и деревянным брусом.

Потерпевший смог выйти на улицу, где прохожие вызвали ему «скорую». 15 августа от полученных травм он скончался.

Сейчас 28-летний обвиняемый раскаялся в содеянном и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.