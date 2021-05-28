Суд признал 33-летнего жителя Пугачева виновным в развратных действиях и половом сношении с 13-летней падчерицей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что в октябре 2020 года мужчина улучил момент, когда его сожительницы не было дома. Он занялся развратом с ее дочерью и та умолчала об этом. В декабре 2020 года гражданин вступил с ней в интимную связь. В январе 2021 года между ней и отчимом произошла ссора, на фоне чего девочка рассказала обо всем матери. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Следователям удалось установить психологический контакт с малолетней потерпевшей и собрать доказательства совершенных в отношении нее противоправных деяний.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд счел полностью доказанным совершение им инкриминируемых деяний.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.